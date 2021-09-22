أردوغان: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الأزمة السورية لـ10 سنوات أخرى

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كد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الأزمة السورية لـ10 سنوات أخرى"، مشيرا إلى أن "أنقرة أنقذت كرامة الإنسانية في هذه الأزمة".

وفي كلمة له خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أردوغان إنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الأزمة السورية لـ10 سنوات أخرى".

وأضاف: "لا يمكن قبول المفاضلة بين المنظمات الإرهابية في المنطقة واستخدامها كأداة".

وتابع أنه: "نحن كدولة أنقذت كرامة الإنسانية في الأزمة السورية لم نعد نستطيع تحمل موجات هجرة جديدة".

وأشار إلى أنه "لابد من التراجع عن مساعي إقصاء تركيا من شرقي المتوسط رغم امتلاكها أطول سواحل في المنطقة".

وعن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، شدد على "ضرورة إحياء عملية السلام والتطلع لحل الدولتين مجددا بأسرع وقت دون مزيد من التأخير".

وعلى صعيد المناخ، أكد أنه "على الدول التي ألحقت الضرر الأكبر بالكرة الأرضية واستغلت الموارد الطبيعية بطرق وحشية أن تساهم بأكبر قدر في مكافحة التغير المناخي".

وأضاف أن "شعار (العالم أكبر من خمسة) الذي نكرره في كل مناسبة ينطبق أيضا على ملف التغير المناخي".