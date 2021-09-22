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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الثلاثاء، إن الصين لن تبني مشاريع جديدة للطاقة تعمل بالفحم في الخارج، مستخدما كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد تعهدات بلاده لمكافحة تغير المناخ.

ولم يقدم شي تفاصيل، لكن هذه الخطوة قد تقيد بشكل كبير تمويل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم في الدول النامية.

وجاء إعلان شي بعد تحركات مماثلة من كوريا الجنوبية واليابان في وقت سابق هذا العام.

وقال شي في كلمة مسجلة بالفيديو في الاجتماع السنوي للأمم المتحدة «ستكثف الصين الدعم للدول النامية الأخرى في تطوير الطاقة الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون، ولن تبني مشاريع جديدة للطاقة تعمل بالفحم في الخارج».





