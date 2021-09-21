الرئيس الإيراني: طهران تعترف بمفاوضات حول برنامجها النووي تكون نتيجتها رفع العقوبات

A + A -

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "بلاده تعترف بمفاوضات حول برنامجها النووي، تكون نتيجتها رفع العقوبات الظالمة عنها"، داعيا الأطراف المعنية بالاتفاق النووي إلى الالتزام به.

وفي كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، قال رئيسي إن "العقوبات أسلوب الولايات المتحدة الحديث في شن الحروب ضد الشعوب".

وأضاف أن "مشروع مواجهة الشعب الإيراني فشل بالكامل وعلى جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن".

ولفت إلى أن "بلاده تعترف بمفاوضات تكون نتيجتها رفع العقوبات الظالمة عنها".

وأكد أن طهران "لا تثق بالوعود الأميركية"، مردفا القول: "السلاح النووي لم يكن يوما ضمن استراتيجيتنا الدفاعية".

وفي سياق آخر، وصف رئيسي "إسرائيل" بأنها "أكبر منظمة للإرهاب الحكومي".

واعتبر الرئيس الإيراني أنه "لولا تضحيات الراحلين قاسم سليماني أبو مهدي المهندس، لكان تنظيم "داعش" جار أوروبا على ساحل المتوسط".

قال رئيسي إنه "لولا تضحيات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الراحل أبو مهدي المهندس لكانت "داعش" جارة أوروبا على ساحل المتوسط".

ولفت إلى أن "الحضور العسكري الأميركي في سوريا والعراق يقف عائقا أمام تحقيق الديمقراطية وإرادة الشعوب"، مضيفا أن "الحرية لا تأتي عبر القوات العسكرية الخارجية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تخرج من العراق وأفغانستان بل يتم إخراجها من هناك".

وفي الملف اليمني، اعتبر أن "الطريق إلى حل الأزمة اليمنية يأتي من خلال وقف فوري وغير مشروط للعدوان والاعتداء وتسهيل الحوار بين اليمنيين".

وأضاف أن "هذه الأزمة تثير القلق كثيرا والعالم يجب أن ينهي صمته تجاه هذه الجريمة".

وشدد على أن "سياسة إيران هي الحفاظ على وحدة أراضي جميع دول المنطقة".