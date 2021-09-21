بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا اسعى إلى حرب باردة مع الصين

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شدد الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن بلاده "لا تسعى إلى حرب باردة جديدة" مع الصين، مؤكدا تمسكه ب"النهج الديبلوماسي والمتعدد الأطراف".



وقال الرئيس الأميركي في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة واوردته "وكالة الصحافة الفرنسية" : "لا نسعى إلى حرب باردة جديدة أو إلى عالم منقسم إلى كتل". لكنه شدد خلال عرضه رؤيته للمواجهة مع بكين على أن "الولايات المتحدة ستخوض المنافسة وستنافس بقوة"، من دون أن يشير صراحة إلى الصين.



اضاف: "من خلال قيمنا وقوتنا سندافع عن حلفائنا وأصدقائنا، سنتصدى لمحاولات البلدان الأكثر قوة فرض هيمنتها على الدول الأكثر ضعفا".



وتعهد بايدن "المضي قدما في الدفاع عن الديموقراطية".





وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد افتتح الجمعية العامة بخطاب حذر فيه واشنطن وبكين من تفاقم الأزمات الدولية وحض القوتين العظميين على "الحوار والتفاهم".