بدء محادثات فرنسية اوسترالية في شأن التعويضات المحتملة جراء فسخ عقد شراء الغواصات

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بدأت محادثات بين مجموعة "نافال غروب" الفرنسية والسلطات الأوسترالية حول الحصول على تعويضات مالية محتملة بعد فسخ كانبيرا صفقة ضخمة لشراء غواصات، وفق ما ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية.



وذكرت الوزارة للصحافيين في مؤتمر صوتي دار حول "أزمة الغواصات" أن "المناقشات جارية بين خبراء مجموعة "نافال غروب" والأوستراليين" في شأن "التعويضات".



وقالت الوزارة إن المجموعة الفرنسية اجتازت بالفعل "مراحل عدة في العقد" بمبلغ 900 مليون يورو، دفعت أوستراليا غالبيته، مؤكدة أن "مجموعة نافال" لن تخسر أموالا في مقابل العمل الذي أنجز".



انتقدت وزارة الجيوش الفرنسية اليوم من جديد ما وصفته بأنه "خيانة" أوستراليا، مؤكدة أنه "لم يتم في أي وقت التطرق" مع السلطات الفرنسية "إلى القرار الأوسترالي بالتحول إلى الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ولا إلى مباحثاتها مع الولايات المتحدة".



واكدت باريس أن الدليل على ذلك أن "في 15 أيلول، صادق المهندسون والجيش الاوسترالي على استعراض البرنامج" الفرنسي في وثيقة رسمية تدعى "إشعار انتهاء المراجعة الوظيفية للبرنامج) "مما يعني أن أوستراليا كانت راضية ويمكننا المضي قدما".

(وكالة الصحافة الفرنسية)