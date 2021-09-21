living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس

21
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
منذ المراحل الأولى لتفشي جائحة فيروس كورونا، انتشرت نظريات المؤامرة حول أصل الفيروس، وما إذا كان قد تم تصنيعه عن عمد أم أنه خرج عن السيطرة أثناء أبحاث علمية وتسرب عن طريق الخطأ.
 
وتظهر بين الحين والآخر بعض الأبحاث تشير إلى احتمالات ونظريات قد تكون خاطئة أو صائبة عن أصل الفيروس، إلا أن ذلك لا يغير شيئا من أن الفيروس المستجد قد أودى بحياة لملايين من البشر حول العالم.
 
ومؤخراً أفادت نسخة أولية لدراسة نشرت في مجلة "ذا لانسيت" The Lancet، في 6 أغسطس 2021، تمت برئاسة إليزابيتا تانزي الأستاذة في قسم العلوم الطبية الحيوية للصحة في جامعة ميلانو بإيطاليا، بأنها هي وزملاؤها عثروا على اكتشاف ضخم محتمل، حينما كان الباحثون يدرسون العينات التي تم جمعها كجزء من مراقبة الحصبة والحصبة الألمانية في إيطاليا، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
 
إيطاليا أم الصين؟
وأبلغ العلماء عن اكتشاف دليل على مادة وراثية لفيروس "سارس-كوف-2" في عينات من 11 شخصاً تم أخذها قبل الإعلان عن الوباء، حيث تعود الحالة الأولى إلى أواخر صيف 2019، وهذا يعني أن الفيروس كان ينتشر في إيطاليا قبل ذلك بكثير من يوم 8 ديسمبر، الذي يُعتقد أنه تاريخ لأول حالة معروفة في مدينة ووهان الصينية.
 
ومن المحتمل أن تغير هذه النتائج قواعد اللعبة، وقد تقلب فهمنا لكيفية ظهور جائحة كوفيد-19، وكيفية انتشاره، وكيفية عمل الفيروس نفسه.
 
وهذه ليست أول دراسة تفترض أن "كوفيد-19 كان ينتشر في إيطاليا قبل وقت طويل من الإبلاغ عنه في ووهان. وقد دفعت وسائل الإعلام الحكومية والسلطات في الصين بهذه الدراسات كدليل محتمل على أن الوباء ربما لم ينشأ في ووهان أبداً.
 
تحليل جيني
إلا أن الجدول الزمني الذي قدمه المؤلفون الإيطاليون أيضاً يثير أسئلة كبيرة عندما قاموا ببناء شجرة لطفرة الفيروس. وهذه الشجرة تشير إلى أن تفشي الفيروس في ووهان قد حدث قبل الانتقال إلى إيطاليا في أكتوبر 2019، وهذا يعني أن الباحثين يجادلون بأن الفيروس جاء من ووهان إلى إيطاليا خلال صيف عام 2019، "وهو ما يتناسب مع أي أمر كنا نشاهده في ذلك الوقت، كما يقول أندريو رامباوت عالم الأحياء التطورية الجزيئية في جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة في بحثه المنشور في يوليو 2021 في مجلة "جينوم بيولوجي" Genome Biology العلمية المتخصصة.
 
وفي الوقت الذي ادعى تسنغ جوانغ، كبير علماء الأوبئة سابقاً في المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر أكاديمي في نوفمبر 2020 "أن ووهان كانت المكان الذي تم فيه اكتشاف الفيروس التاجي لأول مرة، لكنها لم تكن المكان الذي نشأ فيه"، أكد ليانغ وانيان رئيس فريق الجانب الصيني من فريق منظمة الصحة العالمية، الذي يتتبع أصول الوباء، أن المرحلة التالية من التحقيق يجب إجراؤها في أجزاء أخرى من العالم، حيث تم تحديد انتقال الفيروس على أنه يحدث قبل اكتشافه في ووهان، وهو أشبه برواية أخرى دفعتها السلطات الصينية في وقت سابق مفادها أن الفيروس ربما تم إحضاره إلى الصين على أغذية مجمدة معلبة.
 
إلا أن جيسي بلوم، عالم الوراثة التطورية الفيروسية في مركز "فريد هاتشينسون" لأبحاث السرطان في سياتل بولاية واشنطن الأميركية، يقول إن "هناك أدلة دامغة على أن جائحة كوفيد-19 نشأت في الصين، بالتأكيد تقريباً في ووهان"، إذ من الواضح أن محاولات وسائل الإعلام الصينية للقول بأن الوباء ربما نشأ في مكان آخر من العالم هي معلومات مضللة علمياً.
 
وفاة الملايين حول العالم
وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,683,586 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.
 
والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات، تليها البرازيل ثم الهند والمكسيك والبيرو.
 
وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout