الكرملين: زيارة مرتقبة للرئيس أردوغان لروسيا والملف السوري على قائمة الأجندة

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روسيا اليوم: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزمان مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا السورية خلال زيارة عمل أردوغان لروسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتزمان مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا السورية خلال زيارة عمل أردوغان لروسيا.

أضاف: "في الواقع، يتم التحضير لزيارة عمل إلى روسيا من قبل الرئيس التركي أردوغان .. هذه علاقة متعددة الأوجه للغاية، والرؤساء دائما لديهم ما يتحدثون عنه في هذا السياق.. بالطبع سوريا وغيرها من الصراعات الاقليمية".