تركيا تعلن عدم اعترافها بانتخابات مجلس الدوما الروسي في القرم

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أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة لم تعترف بشرعية انتخابات مجلس الدوما الروسي في القرم، التي انضمت لروسيا في 2014، والتي تعتبرها تركيا "جزءا من الأراضي الأوكرانية".

وقالت الخارجية التركية، يوم الاثنين، إن "تركيا لا تزال تدعم وحدة أراضي أوكرانيا وتعتبر ضم القرم غير شرعي".