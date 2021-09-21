واشنطن: ممتنون للجهود القطرية في إجلاء الأميركيين من أفغانستان

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وجهت واشنطن الشكر لدولة قطر على مساهماتها المستمرة في إجلاء الأميركيين من أفغانستان وبالتنسيق مع حركة طالبان.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن الخطوط الجوية القطرية نقلت 21 أميركيا و48 من حاملي الإقامة الدائمة خارج أفغانستان يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان: "ممتنون للسلطات القطرية المستمرة في تنسيق هذه الرحلات مع حركة طالبان".

وأضاف برايس أن بلاده "ستستمر في مساعدة المواطنين وحاملي الإقامة الدائمة والأفغان المرتبطين بالحكومة الأميركية على مغادرة أفغانستان".

وكالة "أسوشيتد برس"

