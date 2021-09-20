الاتحاد الأوروبي ندد بالترهيب خلال انتخابات روسيا

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ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم، بما وصفه بـ"مناخ الترهيب" في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية في روسيا، وانتقد غياب مراقبين مستقلين للانتخابات.



وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، كما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية": "ما رأيناه في الفترة السابقة لتلك الانتخابات كان جوا من الترهيب لجميع الأصوات المنتقدة المستقلة".



وأضاف: "لم تكن هناك مراقبة دولية مستقلة، إذا من الصعب جدا رؤية كيف جرت فعليا هذه الانتخابات".



وتابع: "لكن، لدينا عدد كبير من المؤشرات من مراقبين محليين مستقلين تحدثوا عن عدد هائل من المخالفات خلال هذه الانتخابات".



ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، وفق المتحدث.



ونددت المعارضة الروسية التي استبعدت عن الانتخابات، بعمليات تزوير كثيرة من إضافة أصوات إلى صناديق الاقتراع وإرجاء الإعلان عن نتائج الاقتراع عبر الانترنت وطرد مراقبي فرز الأصوات من بعض مراكز الاقتراع.



وحصل حزب روسيا الموحدة الحاكم على 49,64 في من الأصوات، بحسب نتائج تشمل 95,15 المراكز.