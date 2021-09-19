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استطلاع: سعيّد يكتسح نوايا التصويت في تونس

19
SEPTEMBER
2021
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كشف استطلاع رأي في تونس أعلنت نتائجه، الأحد، أن أكثر من 90 بالمئة ينوون التصويت للرئيس قيس سعيّد، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الاستطلاع الذي تجريه شركة “سيغما كونساي” بالتعاون مع صحيفة “المغرب”، أن سعيّد يتصدر نوايا التصويت بنسبة 90.1 بالمئة.

وجاءت في المركز الثاني رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بنسبة 2.3 بالمئة، فيما أتى الصحفي الصافي سعيد ثالثا بنسبة 1.5 بالمئة.

وفي المقابل، حصل الحزب الدستوري الحر على 34 بالمئة من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية.

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وأبدى 72 بالمئة من التونسيين المشمولين في الاستطلاع ثقتهم في الرئيس، فيما يرى 71.7 بالمئة أن “البلاد تسير في الطريق الصحيح”.

وأجري الاستطلاع في الفترة بين 9 و16 سبتمبر الجاري، على عينة مكونة من 1983 تونسيا، أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وتأتي أهمية الاستطلاع في توقيته، حيث أجري بعد أسابيع من قرارات صارمة للرئيس التونسي بإقالة الحكومة وتعطيل عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.

وتحدث سعيّد عن إمكان تعديل دستور تونس الذي أُقر عام 2014، ونص على إنشاء نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني، مما تسبب بصراعات متكررة بين مؤسسات السلطة.

واستند الرئيس في خطوته إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يمكنه من اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود “خطر داهم” على أمن البلاد.

سكاي نيوز

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