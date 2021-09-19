تركيا: سنتخذ بعض الخطوات لبناء مفاعلات نووية جديدة

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اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى ان “حكومته ستتخذ بعض الخطوات لبناء مفاعلات جديدة للطاقة النووية في ولاية سينوب ومنطقة تراقيا شمال غربي البلاد”.

وفي كلمة له، أكد أردوغان أن “مشاريع الطاقة النووية في سينوب وتراقيا من شأنها أن تعزز قوة الطاقة المتجددة وتساهم في تخفيض الأسعار، وأن محطة “آق قويو” النووية التي يجري بناؤها في مرسين حاليا، ستشكل نموذجا في هذا الإطار، وسيكون لها دور مهم في تأمين العاملين”.