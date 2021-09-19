ظل يحارب لقاح كورونا.. وفي النهاية وقعت الكارثة

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كان خبير التمويل البريطاني السابق، آلان ستيل، واحد من أبرز الوجوه التي ناهضت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لكنه توفي إثر مرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ستيل (74 عاما) كان معروفا بآرائه المعارضة لتلقي اللقاح عبر حسابه بموقع "تويتر" الذي يتابعه الآلاف.

وظل حتى الأسابيع الأخيرة يشارك جمهوره بمعلومات لا أساس لها من الصحة عن المرض واللقاح.

لكن الشهر الماضي حدث شيء بدا غريبا، إذ أعلن أنه أصيب بفيروس كورونا، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية وجرى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، حيث فارق الحياة بعدها.

وقال في تغريدة: "ربما تستغربون لماذا أنا صامت. فأنا منذ أسبوعين أخوض معركة خاسرة مع كوفيد- 19".

وانتقد ستيل في الماضي زوجة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لدعوتها الحوامل لتلقي اللقاح المضاد لكورونا.

وفي إحدى المرات، دعا المغربين الذين يتابعونه إلى مشاهدة فيديو يظهر كيف أن "الجائحة ليست جائجة بالنسبة إلى غير المطعمين".