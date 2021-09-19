living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ظل يحارب لقاح كورونا.. وفي النهاية وقعت الكارثة

19
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كان خبير التمويل البريطاني السابق، آلان ستيل، واحد من أبرز الوجوه التي ناهضت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لكنه توفي إثر مرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ستيل (74 عاما) كان معروفا بآرائه المعارضة لتلقي اللقاح عبر حسابه بموقع "تويتر" الذي يتابعه الآلاف.

وظل حتى الأسابيع الأخيرة يشارك جمهوره بمعلومات لا أساس لها من الصحة عن المرض واللقاح.

لكن الشهر الماضي حدث شيء بدا غريبا، إذ أعلن أنه أصيب بفيروس كورونا، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية وجرى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، حيث فارق الحياة بعدها.

وقال في تغريدة: "ربما تستغربون لماذا أنا صامت. فأنا منذ أسبوعين أخوض معركة خاسرة مع كوفيد- 19".

وانتقد ستيل في الماضي زوجة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لدعوتها الحوامل لتلقي اللقاح المضاد لكورونا.

وفي إحدى المرات، دعا المغربين الذين يتابعونه إلى مشاهدة فيديو يظهر كيف أن "الجائحة ليست جائجة بالنسبة إلى غير المطعمين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout