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قمة أميركية مرتقبة لـ"مواجهة العالم" بشأن دحر كورونا

19
SEPTEMBER
2021
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أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم استضافة قمة افتراضية الأسبوع المقبل بهدف "مواجهة العالم" بشأن دحر جائحة كوفيد-19.
 
يهدف الاجتماع، المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تشجيع عدد أكبر من الدول على بذل المزيد من الجهد لتطعيم شعوبها ضد كوفيد-19 وتحسين العلاجات المضادة لفيروس كورونا.
 
وقالت المسؤولة الصحفية بالبيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن "يعتزم مطالبة المشاركين بمستوى أعلى من الطموح" بشأن حملات التطعيم والعلاجات، إلى جانب الاستعداد لأي جائحة مقبلة.
 
تعهدت الولايات المتحدة بالتبرع للعالم بجرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 أكثر من أي دولة أخرى.
 
ومن المتوقع أن يطالب بايدن الدول الغنية الأخرى بتعهدات أكثر كرما وسخاء فيما يتعلق بتقاسم اللقاحات.
 
كما ذكر البيت الأبيض أن من المقرر مشاركة قادة عالميين وفاعلي الخير وممثلي الصناعة والمنظمات غير الحكومية في الاجتماع.
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