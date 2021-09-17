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التلفزيون العربي نقل مقره من لندن إلى الدوحة

17
SEPTEMBER
2021
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أعلنت إدارة "التلفزيون العربي" نقل المقر الرئيسي للقناة من لندن إلى قطر، وتحديدا إلى مدينة "لوسيل". وقد اتخذ هذا القرار بعد إقامة تأسيسية وتجربة ثرية في لندن، في إطار تطوير التلفزيون على نحو حثيث، في العامين الأخيرين، وأيضا لتسهيل إصدار التأشيرات والإقامات للعاملين والزائرين، ولأغراض الاستثمار في "مدينة لوسيل الحديثة" والصاعدة في قطر.

وقد أحاطت إدارة التلفزيون أسرة العاملين فيه بذلك، منذ مطلع العام الجاري، وبدأت منذ أسابيع إجراءات تخييرهم بين الانتقال مع التلفزيون إلى مقره الجديد في قطر وبين البقاء في لندن، لتكون لهم الحرية الكاملة في اتخاذ قرارهم في هذا الشأن. وفي هذا السياق أقرت إدارة القناة تعويضا للذين يختارون عدم الانتقال، يفوق بأضعاف ما تنص عليه القوانين البريطانية وأعراف شركاتها، منطلقة من "قيمها المهنية والخلقية التي تتفهم خيارات العاملين وظروفهم الشخصية والعائلية"، و"تقديرا لجهودهم خلال فترة عملهم في المؤسسة"...

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