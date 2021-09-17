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بالصور- افتتاح أكبر مصنع في العالم لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى صخور في أيسلندا

17
SEPTEMBER
2021
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شهدت أيسلندا افتتاح أكبر مصنع في العالم مصمم لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتحويله إلى صخور، بحسب ما أفادت شركتا "Climeworks" السّويسرية و"Carbfix" الأيسلندية يوم الأربعاء.

وفي التّفاصيل، فإن المصنع الذي يُطلق عليه إسم "Orca" وهي كلمة أيسلندية تعني "الطاقة"، يعمل بقدرة تنقية تبلغ 4 آلاف طن من الانبعاثات الملوثة خلال العام الواحد. ويتكون المصنع من 4 وحدات تتكون كل واحدة منها، من حاويتين معدنيتين ضخمتين، وتشبه في مظهرها الخارجي تلك المستخدمة من قبل السفن البحرية التجارية، إلا أنها مزودة بتوربينات ضخمة.

ووفقاً لوكالة حماية البيئة الأميركية (EPA)، فإن استخلاص 4 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون من الهواء سنوياً يعادل الانبعاثات من نحو 870 سيارة.

ويستخدم المصنع الذي تتراوح تكلفته بين 10 و15 مليون دولار أميركي، مراوح لشفط الهواء إلى داخل مجمّع يشتمل على مادة قادرة على الترشيح.

ثم يتم إغلاق المجمع وترتفع درجة الحرارة لإطلاق ثاني أكسيد الكربون من المرشح وبعد ذلك يمكن تجميع الغاز في صورة شديدة التركيز. والخطوة النهائية تكون بخلط ثاني أكسيد الكربون مع الماء قبل حقنه على عمق ألف متر في صخور البازلت القريبة حيث يتم تحجره.

وتقول شركة Carbfix إن خليط الماء وثاني أكسيد الكربون يتحول إلى حجر في غضون عامين تقريبًا، وإلى هيدريد الكبريت (HS2) في غضون أربعة أشهر.

ويُشار إلى أنّ البعض يعتبرون هذه التكنولوجيا باهظة الثمن وقد تستغرق عقوداً لتعمل على نطاق واسع رغم أنّ هذه التقنيات يمكن أن تصبح أداة رئيسية في مكافة تغيّر المناخ.

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