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من أجل إليزابيث.. وصية الأمير فيليب سرية لـ90 عاما

17
SEPTEMBER
2021
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حكم قاض بريطاني بأن وصية الأمير الراحل فيليب يجب أن تظل سرية لحماية "كرامة" أرملته الملكة إليزابيث الثانية.

توفى فيليب في أبريل عن عمر يناهز 99 عاما بعد أكثر من سبعة عقود من الزواج من الملكة.

عادة ما تكون الوصايا وثائق عامة في بريطانيا، ولكن منذ ما يقرب من قرن من الزمان كان من المعتاد فرض السرية على وصايا كبار أفراد العائلة المالكة بأمر من المحكمة العليا.

قال القاضي أندرو ماكفارلين إنه يجب فرض السرية على وصية فيليب لمدة 90 عاما. بعد ذلك، يمكن فتحها على انفراد مع مراعاة ما إذا كان ينبغي نشرها.

كما قال ماكفارلين في حكم مكتوب "لقد اعتقدت أنه بسبب الموقف الدستوري للملكة، من المناسب أن يكون لدينا ممارسة خاصة فيما يتعلق بالوصايا الملكية. هناك حاجة إلى تعزيز الحماية الممنوحة للجوانب الخاصة حقا من حياة هذه المجموعة المحدودة من الأفراد من أجل الحفاظ على كرامة الملكة والأفراد المقربين من عائلتها".

وشدد القاضي على أنه لم ير ولم يُبلغ بمحتويات الوصية.

 

 

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