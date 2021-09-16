ماكرون: فرنسا قتلت زعيم تنظيم داعش بمنطقة الصحراء الكبرى

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اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤولون آخرون اليوم، إن قوات الجيش الفرنسي قتلت زعيم فرع تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا في ضربة جوية.





كان عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وهي جماعة انفصلت عن متشددين آخرين في مالي في 2015 عندما بايعت تنظيم الدولة الإسلامية.





ومنذ ذلك الحين انتشر مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين ونفذوا مئات الهجمات التي قتل فيها مدنيون وجنود.





وتفيد تقديرات الحكومة الفرنسية بأن التنظيم قتل ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص أغلبهم من المسلمين.





وقال مكتب ماكرون إن الصحراوي استهدف جنودا أمريكيين في هجوم دموي في 2017. وأضاف أن الصحراوي أمر شخصيا في أغسطس آب 2020 بقتل ستة فرنسيين يعملون في أنشطة الإغاثة الخيرية وسائقهم النيجيري.