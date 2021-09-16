قتلى وجرحى إثر زلزال ضرب جنوب غربي الصين

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون إثر زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب غربي الصين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأوضحت وكالة "شينخوا" الصينية أن الزلزال ضرب محافظة لوشيان بمدينة لوتشو في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وأفادت السلطات المحلية بأن الضحايا والمصابين سُجلوا في قرية تساوبا ببلدة فوجي في محافظة لوشيان، ووقع الزلزال تحديدا عند الساعة 4:33 فجر اليوم الخميس، متسبباً أيضاً بانهيار بعض المنازل.

وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل إن مركز الزلزال رُصد عند التقاء خط العرض على الدرجة 29.2 شمالاً، وخط الطول على الدرجة 105.34 شرقاً، وعلى عمق 10 كيلومترات.

يشار إلى أن مقر الإغاثة من الزلازل في سيتشوان قرر تفعيل استجابة طوارئ من المستوى الثاني، الذي يمثل ثاني أعلى مستوى في نظام الاستجابة لطوارئ الزلازل الصيني المؤلف من أربعة مستويات.

كما أطلقت مدينة لوتشو استجابة طوارئ من المستوى الأول، وأرسلت على الفور موظفين لمباشرة أعمال التحقيق في الكوارث والإغاثة. ولا تزال أعمال الإغاثة والإنقاذ مستمرة.