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بوتن يعلن ما فعله كورونا داخل الكرملين.. "الوضع صعب"

16
SEPTEMBER
2021
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الخميس، أن عشرات الأشخاص في أوساطه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما أجبره على الخضوع لحجر صحي منذ مطلع الأسبوع.
 
 
وقال بوتن: "كما تعلمون، رصدت إصابات بفيروس كورونا بين أوساطي. ليس مجرد شخص أو اثنين بل العشرات من الأشخاص".
 
وكان يتحدث عبر اتصال فيديو خلال اجتماع لتحالف أمني تقوده موسكو.
 
 
وذكرت وكالة تاس للأنباء أن بوتن سيضطر لقضاء "بضعة أيام" في العزل الذاتي بعد إصابة عشرات من أفراد دائرته المقربة بمرض كوفيد-19.
 
كان بوتن يتحدث عبر الفيديو في قمة لتكتل أمني تقوده روسيا، تستضيفها طاجيكستان.
 
 وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتن سيطبق نظام العزل الذاتي بعد إصابة مقربين منه بفيروس كورونا.
 
وأوضح الكرملين أن بوتن لن يتوجه هذا الأسبوع للمشاركة بمؤتمر أمني في طاجيكستان ولكنه سيشارك عبر تقنية الفيديو.
 
وفي مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون "قال بوتن إنه بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في أوساطه، سيخضع لحجر صحي لفترة زمنية معينة".
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