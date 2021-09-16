ألمانيا تتلقى معلومات عن احتمال وقوع هجوم على معبد يهودي

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ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم نشر أعداد كبيرة من أفراد الشرطة المسلحين قرابة المعبد اليهودي في هاغن، تحسبا لاحتمال وقوع هجوم عليه.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان نقلته "رويترز"، إنها تلقت معلومات عن احتمال وقوع هجوم على معبد يهودي في بلدة هاغن الغربية "وأنها اتخذت الإجراءات المناسبة للتعامل مع الأمر".

وبحسب الوكالة، امتنع متحدث باسم الشرطة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول العملية. ويتزامن ذلك مع‭‭ ‬‬احتفال اليهود بعيد الغفران، حيث يقيم اليهود صلوات ليلية في المعابد.

وفي السياق، غردت شرطة دورتموند عبر "تويتر": "لدينا معلومات عن تهديد محتمل يتعلق بمؤسسة يهودية في هاغن.. تم اتخاذ إجراءات الحماية ردا على ذلك".

وأضافت: "نحن على اتصال وثيق مع الجالية اليهودية".

يذكر أن هاغن بلدة يبلغ تعدادها 200 ألف نسمة وتقع على أطراف منطقة الرور الصناعية، في ولاية شمال الراين - وستفاليا غربي البلاد، وعلى بعد 15 كيلومترا جنوب دورتموند.