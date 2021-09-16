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حرائق كاليفورنيا تهدد بتدمير أشجار تاريخية

16
SEPTEMBER
2021
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اشتعلت، الأسبوع الماضي، الحرائق في غابات منتزهات سيكويا وكينغر كانيون الوطنية وسط كاليفورنيا بسبب البرق.
 
وتحتوي هذه الغابات على بعض أقدم وأكبر الأشجار في العالم، وتقع في مناطق شديدة الانحدار من الصعب الوصول إليها، كما تنتشر الحرائق على مساحات واسعة من الصعب احتواؤها، حسب ما ذكر موقع "خبرني".
 
وتزايدت أعداد وشدة الحرائق في السنوات السابقة بسبب تسارع الاحتباس الحراري، حيث قضت  حرائق الغابات على الآلاف من أشجار السيكويا العملاقة وأشجار ريد وودس وأكثر من مليون شجرة جوشوا، التي كانت مزروعة في آلاف الملايين من الأمتار المربعة في كاليفورنيا والولايات الغربية.
 
ويصل عمر أشجار السيكويا العملاقة إلى 3400 عام ويبلغ ارتفاعها نحو 300 متر وتساعد قشرتها الخارجية على حمايتها وعزلها عن الحرارة، وتقوم الحرائق بتنظيف التربة حول أشجار السيكويا، مما يتيح الفرصة لنمو بذور السيكويا الجديدة، كما تحرق النيران الأشجار التي تحجب ضوء الشمس، مما يسمح بنمو الأشجار الصغيرة، لتقوم الحرائق بتجديد الحياة في الغابات الكبيرة.
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