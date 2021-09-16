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البيت الأبيض يطور نظاما جديدا للسفر الدولي

16
SEPTEMBER
2021
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أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، عن تطوير نظام جديد للسفر الدولي يشمل إجراءات قوية للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
ففي تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، قال منسق فريق العمل المعني بالتعامل مع "كوفيد-19" في البيت الأبيض جيفري زينتس: إن "الولايات المتحدة تطور نظاما جديدا للسفر الدولي سيشمل إجراءات قوية للحد من انتشار الجائحة من بينها تعقب المخالطين".
 
وأضاف أن "الإدارة الأمريكية لا تعتزم التخفيف الفوري لأي قيود تتعلق بالسفر بسبب حالات الإصابة بالسلالة دلتا شديدة العدوى من المرض".
وتابع: "ننظر في المتطلبات المتعلقة بتطعيم الأجانب القادمين للولايات المتحدة".
 
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تريد رفع قيود السفر بأسرع ما يمكن". مضيفاً أنها "تعمل حاليا على الاستعداد لوضع نظام جديد للسفر الدولي أكثر أمنا وقوة واستدامة ليحل محل القيود الراهنة".
 
وطبقت السلطات الأمريكية قيود سفر استثنائية للمرة الأولى في يناير/ كانون الثاني 2020 على القادمين من الصين لمواجهة انتشار "كوفيد-19" في بداية الجائحة ثم أضافت منذ ذلك الحين العديد من الدول أحدثها الهند في مايو/ أيار.
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