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بوغدانوف يبحث الوضع في شمال شرقي سوريا مع "مجلس سوريا الديمقراطية"

16
SEPTEMBER
2021
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استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وفدا سوريا برئاسة القيادية في "مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها يوم الأربعاء إلى أنه جرى خلال اللقاء "تبادل الآراء حول الوضع في سوريا مع التركيز على الوضع بشمال شرقي البلاد".

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي الداعم لتسوية جميع القضايا التي تعيق استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا بالكامل، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبأسرع ما يمكن".

وتابعت الخارجية: "وفي هذا السياق جرى التأكيد على أهمية مواصلة الحوار بين "مجلس سوريا الديمقراطية" ودمشق بهدف التوصل إلى اتفاقات تستجيب للتطلعات المشروعة لجميع المواطنين السوريين، وتراعي خصائص المناطق والتعددية الإثنية والثقافية للمجتمع السوري".

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