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خسائر كارثية تضرب أميركا.. وبايدن يتحدث عن "رقم مفزع"

15
SEPTEMBER
2021
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قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الخسائر المتوقعة لبلاده من جراء الطقس القاسي هذا العام ستصل إلى 100 مليار دولار.
 
وأضاف بايدن خلال حديثه في أن واحدا من من كل ثلاثة مجتمعات أميركية تعرضت إلى كارثة من كوارث الطقس خلال الأشهر القليلة الماضية.
 
وكان بايدن يتحدث خلال زيارته إلى المختبر الوطني للطاقة المتجددة في ولاية كولورادو: "نحن نعلم ما هو المحرك (وراء الكوارث). إنه تغير المناخ".
 
 
وأضاف أن هذا الأمر لم يعد قابلا للنقاش.
 
وتأتي تحذيرات الرئيس الأميركي في وقت بدأت العاصمة الاستوائية "نيكولاس" في ضرب سواحل سواحل الولايات المطلة على خليج المكسيك.
 
وتتعافى ولاية أميركية عدة هذه الأيام من الآثار المدمرة للإعصار "أيدا"، الذي خلف أكثر من 80 قتيلا وتقدر خسائره بنحو 30 مليار دولار.
 
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، زار بايدن المركز الوطني المشترك بين الوكالات لإطفاء الحرائق في ولاية أيداهو ، الذي ظل يعمل بأعلى مستوى من منذ شهرين.
 
وتشهد أيداهو وعدد من الولايات الغربية الأخرى أشد فصول الصيف حرارة على الإطلاق.
 
وقبل ذلك، زار بايدن ولاية كاليفورنيا، التي شهدت أكثر من 7400 حريق غابات هذا العام، حيث أتت النيران على مساحة تقدر بنحو 5600 كيلومتر مربع من الأشجار.
 
وقال بايدن: "لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن حرائق الغابات هذه تتزايد بسبب تغير المناخ".
 
ومنذ توليه دفة الحكم في الولايات المتحدة في يناير الماضي، أولى بايدن اهتماما كبيرا في التغير المناخي، بخلاف سلفه دونالد ترامب.
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