القضاء الإيطالي يردّ دعوى الشركة الإيطالية مصدرة النفايات إلى تونس

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أعلنت شبكة "تونس الخضراء" أن القضاء الإيطالي ردّ دعوى الضمان المالي التي أقامتها شركة "سفيلوبو ريسورزي آمبيانتالي"، مصدّرة النفايات إلى تونس بصفة غير قانونية.