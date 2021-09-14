رؤساء أميركيون سابقون يطلقون حملة لدعم اللاجئين الأفغان

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أعلن الرؤساء الأميركيون السابقون الجمهوري جورج بوش، والديمقراطيان بيل كلينتون وباراك أوباما، عن إطلاق حملة لدعم الاجئين الأفغان في الولايات المتحدة.

وقال برنامج Welcome US إن “القادة الأميركيين السابقين وزوجاتهم سيعملون مع البرنامج المكون من مجموعات وشركات أميركية وقادة آخرين، لمساعدة عشرات الآلاف من الأفغان الفارين من بلادهم كجزء من عملية الإجلاء التي قامت بها إدارة الرئيس جو بايدن لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة من خلال حشد الدعم والمتطوعين”.

وقال بوش وزوجته لورا: “وقف آلاف الأفغان معنا على الخطوط الأمامية للضغط من أجل عالم أكثر أمانا، وهم الآن بحاجة إلى مساعدتنا. نحن فخورون بدعم Welcome.US والعمل لمساعدة العائلات الأفغانية على الاستقرار وبناء حياة جديدة.. نحن على استعداد للإظهار لجيراننا الأفغان الجدد وبقية العالم كيف أن الروح الترحيبية والسخية تشكل العمود الفقري لما يجعل بلادنا عظيمة”.

وتعمل إدارة بايدن على استيعاب ما يصل إلى 50000 لاجئ في قواعد عسكرية في الولايات المتحدة، بينما لا يزال آخرون في مراكز بالقرب من المطارات الأميركية وهناك المزيد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في منشآت الولايات المتحدة في الخارج.