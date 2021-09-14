living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رؤساء أميركيون سابقون يطلقون حملة لدعم اللاجئين الأفغان

14
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الرؤساء الأميركيون السابقون الجمهوري جورج بوش، والديمقراطيان بيل كلينتون وباراك أوباما، عن إطلاق حملة لدعم الاجئين الأفغان في الولايات المتحدة.

وقال برنامج Welcome US إن “القادة الأميركيين السابقين وزوجاتهم سيعملون مع البرنامج المكون من مجموعات وشركات أميركية وقادة آخرين، لمساعدة عشرات الآلاف من الأفغان الفارين من بلادهم كجزء من عملية الإجلاء التي قامت بها إدارة الرئيس جو بايدن لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة من خلال حشد الدعم والمتطوعين”.

وقال بوش وزوجته لورا: “وقف آلاف الأفغان معنا على الخطوط الأمامية للضغط من أجل عالم أكثر أمانا، وهم الآن بحاجة إلى مساعدتنا. نحن فخورون بدعم Welcome.US والعمل لمساعدة العائلات الأفغانية على الاستقرار وبناء حياة جديدة.. نحن على استعداد للإظهار لجيراننا الأفغان الجدد وبقية العالم كيف أن الروح الترحيبية والسخية تشكل العمود الفقري لما يجعل بلادنا عظيمة”.

وتعمل إدارة بايدن على استيعاب ما يصل إلى 50000 لاجئ في قواعد عسكرية في الولايات المتحدة، بينما لا يزال آخرون في مراكز بالقرب من المطارات الأميركية وهناك المزيد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في منشآت الولايات المتحدة في الخارج.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout