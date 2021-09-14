شاهد في محاكمة نتنياهو يلقى مصرعه في تحطم طائرة إسرائيلية باليونان

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كشفت وسائل إعلام عبرية أن حاييم غارون وزوجته إستي من سكان تل أبيب لقيا مصرعهما في تحطم طائرة خفيفة مساء أمس الإثنين قرب جزيرة ساموس اليونانية.

وتحطمت الطائرة التي أقلعت الليلة الماضية في رحلة خاصة تقل الزوجين الإسرائيليين من حيفا إلى مقدونيا في البحر.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "حاييم" عمل في السابق نائب مدير بوزارة الاتصالات، وهو أحد شهود الإثبات في محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وأمس الإثنين، استأنفت المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، وهي المحاكمة التي انطلقت في مايو/آيار 2020.

وكان من المفترض أن يدلي غارون، الذي تم تسجيله من قبل مكتب المدعي العام كشاهد إثبات رقم 170 في محاكمة نتنياهو، بشهادته في قضية 4000 المتهم فيها رئيس الوزراء السابق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وأشارت وسائل الإعلام اليونانية، التي أبلغت عن تحطم طائرة خفيفة من طراز سيسنا 182، إلى أن سبب التحطم لا يزال مجهولا، لكن التقديرات تشير إلى حدوث مشكلة فنية قبل الهبوط.

وكان من المفترض أن يهبط غارون الذي يحمل رخصة قيادة بالطائرة التي اشتراها منذ سنوات في ساموس للتزود بالوقود وقضاء الليلة هناك قبل أن يواصل طريقه إلى مقدونيا لاحقا، قبل أن تتحطم الطائرة.