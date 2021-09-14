living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شاهد في محاكمة نتنياهو يلقى مصرعه في تحطم طائرة إسرائيلية باليونان

14
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت وسائل إعلام عبرية أن حاييم غارون وزوجته إستي من سكان تل أبيب لقيا مصرعهما في تحطم طائرة خفيفة مساء أمس الإثنين قرب جزيرة ساموس اليونانية.
 
وتحطمت الطائرة التي أقلعت الليلة الماضية في رحلة خاصة تقل الزوجين الإسرائيليين من حيفا إلى مقدونيا في البحر.
 
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "حاييم" عمل في السابق نائب مدير بوزارة الاتصالات، وهو أحد شهود الإثبات في محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
 
وأمس الإثنين، استأنفت المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، وهي المحاكمة التي انطلقت في مايو/آيار 2020.
 
وكان من المفترض أن يدلي غارون، الذي تم تسجيله من قبل مكتب المدعي العام كشاهد إثبات رقم 170 في محاكمة نتنياهو، بشهادته في قضية 4000 المتهم فيها رئيس الوزراء السابق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
 
وأشارت وسائل الإعلام اليونانية، التي أبلغت عن تحطم طائرة خفيفة من طراز سيسنا 182، إلى أن سبب التحطم لا يزال مجهولا، لكن التقديرات تشير إلى حدوث مشكلة فنية قبل الهبوط.
 
وكان من المفترض أن يهبط غارون الذي يحمل رخصة قيادة بالطائرة التي اشتراها منذ سنوات في ساموس للتزود بالوقود وقضاء الليلة هناك قبل أن يواصل طريقه إلى مقدونيا لاحقا، قبل أن تتحطم الطائرة.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout