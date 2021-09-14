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بايدن يعد الطبعة المتوسطة بتخفيضات ضريبية

14
SEPTEMBER
2021
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته تتجه لخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة وجعل الأثرياء يدفعون حصتهم الضريبية العادلة.
 
وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "الأجندة التي أضعها ستخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة وتساهم في خفض تكاليف المعيشة".
وقال الرئيس الأمريكي: "سنجعل الأثرياء يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب".
 
وأوضح بايدن أن الوقت قد حان لدعم العمال الجادين، الذين يمثلون العمود الفقري للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا: "من العدل أن يحصلوا على دفعة إلى الأمام".
 
وتحدث بايدن في وقت سابق عن أجندته الإصلاحية، التي تعتمد على توفير المزيد من الوظائف.
 
ويدافع بايدن عن سياسته الضريبية مؤكدا أنها تؤكد أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعمل من أجل الشعب الأمريكي مجددا.
 
وكانت قضية الضرائب من أهم القضايا محل الخلاف في انتخابات الرئاسة الأخيرة عام 2020، بين بايدن الديمقراطي، الذي يدعم تخفيض الضرائب على الطبقة المتوسطة، ودونالد ترامب، الرئيس الجمهوري الذي يدعم منح تسهيلات للشركات الكبرى من أجل دعم الاستثمار.
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