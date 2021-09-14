وفاة والدة رئيس وزراء بريطانيا عن عمر 79 عاما

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توفيت والدة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الاثنين، عن عمر 79 عاما، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن جونسون نعى والدته شارلوت جونسون وول.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الأسرة أن شارلوت، وهي رسامة محترفة، توفيت "فجأة وفي سلام" في مستشفى بالعاصمة لندن.

كان جونسون قد وصف أمه في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين عام 2019 بأنها "السلطة العليا" في العائلة.

ووقتها قال: "سأقتبس كلمات السلطة العليا في عائلتي، أمي. أمي أيدت الخروج" من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت "ديلي تلغراف" أن الأطباء شخصوا حالة أم جونسون بأنها مرض باركنسون (الشلل الرعاش) وهي في سن الأربعين.

وفي مقابلة أجرتها معها الصحيفة عام 2008، قالت: "أحاول أن أرسم كل يوم إن أمكنني ذلك، رغم أني أذهب للمستشفى كثيرا. ما زال بإمكاني الرسم رغم أن ذراعي تأتي فجأة بحركة لا إرادية تماما وهذا يجعلني أبكي في أكثر الأحيان".