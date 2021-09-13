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المؤتمر السابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الاربعاء

13
SEPTEMBER
2021
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يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، بعد غد الاربعاء، المؤتمر السابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

ويشارك في المؤتمر المسؤولون عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع المهمة المدرجة في جدول أعماله من بينها: "احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كوفيد-19، دليل عربي استرشادي بالإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان وتصور نموذجي للتقرير الذي تقدمه الدول الأعضاء لتجاربها في هذا المجال".

وسيناقش ايضا "مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني".

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب "لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها".

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