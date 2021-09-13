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الظواهري يطلّ عبر فيديو جديد

13
SEPTEMBER
2021
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نشر زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي أيمن الظواهري فيديو جديدا يوم السبت في محاولة واضحة لدحض شائعات وفاته، وذلك في الذكرى الـ20 لهجمات الـ11 من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
 
وفي الفيديو الذي مدته ساعة ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد الظواهري بهجوم بسيارة مفخخة وقع في 1 يناير في منطقة تل السمن في محافظة الرقة شمال شرق سوريا، وأعلنت جماعة "حراس الدين" التابعة لتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عنه.
 
يشار إلى أن الهجوم المذكور استهدف القوات الروسية في الرقة، وكان الأول الذي ينفذه "حراس الدين" خارج منطقة تمركزه في إدلب، شمال غربي سوريا.
 
وأضاف الظواهري: "تطلب المرحلة الحالية منا استنزاف العدو حتى ينتحب ويئن بسبب النزيف الاقتصادي والعسكري ومن أبرز العمليات في هذا الصدد تل السمن".
 
كما أشار الظواهري إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لكنه لم يشر إلى إعادة سيطرة "طالبان" على كابل.
 
وكان الظواهري قد تولى قيادة"القاعدة" عام 2011 بعد تصفية أسامة بن لادن على أيدي قوات العمليات الخاصة الأمريكية في مخبأه في باكستان.
 
وفي نوفمبر أشارت بعض التقارير إلى أن الظواهري توفي لأسباب طبيعية.
روسيا اليوم
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