رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعلق على مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي

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علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، على مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي خلال احتجازه في المملكة.

وقالت بيلوسي عبر تويتر: "أشعر بقلق عميق إزاء مزاعم تعذيب عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان خلال احتجازه"، واصفة الحكم الصادر بحقه بأنه "استمرار لاعتداء السعودية على حرية التعبير".

وأضافت بيلوسي في تغريدة لها إن الكونغرس سيراقب جلسة الاستئناف المقررة اليوم الإثنين و"كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام"، على حد تعبيرها.

وفي وقت سابق، ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي أن السلطات السعودية احتجزت عبد الرحمن السدحان في مارس/ آذار 2018 وأن محكمة عاقبته بالسجن 20 عاما ومنعه من السفر 20 عاما أخرى، فيما لم ترد السفارة السعودية في واشنطن حتى الآن على تغريدة بيلوسي.

ورغم أن الحكومة السعودية لم تعلق بشكل رسمي على ما كتبته بيلوسي في أبريل الماضي، بشأن قضية السعودي عبد الرحمن السدحان، غير أن الرد جاء من جانب مجموعة من المغردين على تويتر بينهم الأمير سطام بن خالد آل سعود.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود على "تويتر": "بيلوسي تصف حكم شخص كان يدافع عن داعش بأنه عمل وحشي، الوحشية هي ما حدث في سجن غوانتانامو من اعتقالات وتعذيب بدون محاكمات أو محامين لسنين طويلة بتهمة الاشتباه في الانتماء للقاعدة فقط اشتباه بدون أي دليل تلك هي الوحشية الحقيقية".