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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، الحرائق الضخمة التي اشتعلت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالكارثة الطبيعية.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "أعلن الرئيس جو بايدن وقوع كارثة كبرى في كاليفورنيا وأمر باتخاذ الإجراءات في المناطق المتضررة من حريق كالدور".

وأصدر بايدن إعلانًا لتوفير التمويل الفيدرالي لحكومات الولايات والقبلية والمحلية المؤهلة، بالإضافة إلى بعض المنظمات غير الربحية الخاصة، التي تأثرت بالضرر الناجم عن حريق كالدور.

واندلع الحريق بعد ظهر يوم السبت في مدينة لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا. ودفعت رياح من 10-15 ميلاً في الساعة (16-24 كم/ ساعة)، وقفز الحريق إلى الطريق السريع المزدحم، وانتشر عبر أكثر من نصف ميل مربع.

وتمكنت السلطات أمس الأحد من احتواء الحريق، الذي انتشر عبر سفوح التلال الجافة، بنسبة 63%؛ وتم فتح جميع ممرات الطريق السريع.