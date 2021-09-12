غوتيريش: الجائحة أظهرت فشل العالم في التعاون

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انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «فشل» العالم في التعاون لمواجهة الجائحة، داعيا الدول إلى التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة «كوفيد - 19» والتغير المناخي.

وفي كلمة له استبقت اجتماعات الجمعية العامة التي تبدأ في نيويورك في 21 سبتمبر (أيلول)، قال غوتيريش الجمعة إن «كوفيد - 19» يمثل «إنذارا، ونحن نغط في نوم عميق». كما أسف الأمين العام لفشل الدول المصنعة للقاحات في زيادة الإنتاج لتحقيق هدف تطعيم نحو 70 في المائة من سكان العالم بحلول النصف الأول من 2022. وأضاف «أظهر الوباء فشلنا الجماعي في التعاون واتخاذ قرارات مشتركة من أجل الصالح العام، حتى في مواجهة حال طوارئ عالمية فورية تهدد حياتنا».

واعتبر غوتيريش أن «الوقت حان الآن لاستعادة التضامن العالمي وإيجاد طرق جديدة للعمل معا من أجل الصالح العام»، متحدثا عن أهمية إنشاء منصة طوارئ في حالة حدوث أزمة عالمية جديدة واستحداث منصب لمبعوث للأمم المتحدة للأجيال المستقبلية أو عقد «قمة عالمية حول المستقبل» في عام 2023.