living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقاومون فلسطينيون: لن نترك الأسرى وحدهم

12
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أيسر العيس - الأناضول -

شدد مقاومون فلسطينيون ينتمون إلى فصائل عدة، مساء السبت، على دعم الأسرى ومساندتهم، وعدم تركهم وحدهم في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مجموعة من المقاومين في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وحذر المقاومون، الذين ظهروا ملثمين وبكامل سلاحهم، من أي اقتحام إسرائيلي لمخيم جنين، مؤكدين أنهم سيتصدون له بكل قوة.

وخلال الأيام الماضية، كانت هناك شكوك إسرائيلية في أن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع، قبل أيام، سيختبئون في مخيم جنين؛ باعتبار أنهم سيجدون حاضنة فيه كون أن المخيم مسقط رأس أحدهم، وجميعهم ينتمون لمحافظة جنين، وترافق ذلك مع تلويح باقتحام المخيم للقبض عليهم. ‎

وقال المقاومون إنه إذا دخل الأسيران اللذان لا يزالان فارين من سجن جلبوع (بعد القبض على 4) إلى المخيم؛ فسيوفرون لهما الحماية.

كما طالبوا بإعانة ومساندة هذين الأسيرين، اللذين تواصل قوات الأمن الإسرائيلية مطاردتهما.

وحمل المقاومون، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وطالبوا بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزين.

وكان 6 أسرى نجحوا، الاثنين الماضي، في الفرار من سجن "جلبوع"، مستخدمين نفقا حفروه من داخل زنزانتهم إلى خارج السجن؛ ما شكل إحراجا كبيرا للمنظومة الأمنية الإسرائيلية.

ومنذ مساء الجمعة، تمكنت قوات الاحتلال من إعادة اعتقال 4 منهم.

الأناضول
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout