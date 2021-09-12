مقاومون فلسطينيون: لن نترك الأسرى وحدهم

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أيسر العيس - الأناضول -

شدد مقاومون فلسطينيون ينتمون إلى فصائل عدة، مساء السبت، على دعم الأسرى ومساندتهم، وعدم تركهم وحدهم في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مجموعة من المقاومين في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وحذر المقاومون، الذين ظهروا ملثمين وبكامل سلاحهم، من أي اقتحام إسرائيلي لمخيم جنين، مؤكدين أنهم سيتصدون له بكل قوة.

وخلال الأيام الماضية، كانت هناك شكوك إسرائيلية في أن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع، قبل أيام، سيختبئون في مخيم جنين؛ باعتبار أنهم سيجدون حاضنة فيه كون أن المخيم مسقط رأس أحدهم، وجميعهم ينتمون لمحافظة جنين، وترافق ذلك مع تلويح باقتحام المخيم للقبض عليهم. ‎

وقال المقاومون إنه إذا دخل الأسيران اللذان لا يزالان فارين من سجن جلبوع (بعد القبض على 4) إلى المخيم؛ فسيوفرون لهما الحماية.

كما طالبوا بإعانة ومساندة هذين الأسيرين، اللذين تواصل قوات الأمن الإسرائيلية مطاردتهما.

وحمل المقاومون، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وطالبوا بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزين.

وكان 6 أسرى نجحوا، الاثنين الماضي، في الفرار من سجن "جلبوع"، مستخدمين نفقا حفروه من داخل زنزانتهم إلى خارج السجن؛ ما شكل إحراجا كبيرا للمنظومة الأمنية الإسرائيلية.

ومنذ مساء الجمعة، تمكنت قوات الاحتلال من إعادة اعتقال 4 منهم.