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واشنطن: أكثر من 250 أجنبيا غادروا كابل مؤخرا ونشكر قطر

11
SEPTEMBER
2021
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أعلنت الإدارة الأميركية أن أكثر من 250 مواطنا أجنبيا تمكنوا من مغادرة العاصمة الأفغانية كابل خلال الأيام الأخيرة، مثمنة دور قطر في هذه المسألة.

وذكر المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، على حسابه في "تويتر" أمس الجمعة: "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة غادر أكثر من 250 مواطنا أجنبيا بينهم عشرات الأميركيين ومقيمون دائمون، كابل دون أي عواقب على متن رحلات قطرية، وهذا تطور إيجابي".

وأعرب خليل زاد عن امتنان إدارة الرئيس جو بايدن لقطر لدورها في تسيير هذا الرحلات، مشددا على أن واشنطن "ترحب بتعاون قطر في هذا الجهد المهم".

وتعهد المبعوث بأن الإدارة الأميركية ستبقى على تواصل مع حكومة قطر وحركة "طالبان" وأطراف أخرى للتأكد من منح الممر الآمن لرعايا الولايات المتحدة ودول أخرى والأفغان الراغبين في مغادرة بلدهم.

وأصبحت قطر أول دولة استأنفت الرحلات مع أفغانستان بعد عودة "طالبان" إلى سدة الحكم هناك وانتهاء عمليات الإجلاء التي نفذتها الولايات المتحدة ودول أخرى من مطار كابل وسط حالة من الفوضى.

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