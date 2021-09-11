ميركل: الغرب لم يحقق كل أهدافه في أفغانستان بعد هجمات 11 أيلول

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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن الغرب لم يتمكن بعد الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 أيلول 2001، من تحقيق كل الأهداف التي سعى إلى تحقيقها.

وأضافت ميركل، في مؤتمر صحفي في وارسو مع رئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيتسكي: "لقد أدركنا أننا تمكنا من دحر الإرهاب الذي كان حتى هذه اللحظة يهدد أمننا، لكننا لم نحقق كل الأهداف التي كنا نرغب بها".

واعترفت ميركل بأنه سيكون من الصعب الاتفاق مع حركة طالبان على عدد من القضايا وخاصة المتعلقة باحترام حقوق المرأة.

بعد انتهاء العملية الأمريكية في أفغانستان وانسحاب قوات التحالف من هناك، شنت حركة طالبان هجماتها القوية، وبحلول 6 أيلول أعلنت بسط سيطرتها على كامل الأراضي الأفغانية.

وفي 8 أيلول، شكلت طالبان حكومة مؤقتة لأفغانستان، والتي ضمت فقط ممثلين عن الحركة.