سهم أبل يهوي بعد حكم قضائي..

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أغلقت وول ستريت على انخفاض، الجمعة، مع تقييم المستثمرين مؤشرات على ارتفاع التضخم في حين نزل سهم أبل، بعد حكم ليس في صالحها مرتبط بمتجر التطبيقات الخاص بها.

أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في آب، مما أدى إلى أكبر مكسب سنوي في نحو 11 عاما ويشير إلى أن التضخم المرتفع سيستمر على الأرجح في ظل الضغوط الناجمة عن الجائحة على سلاسل التوريد.