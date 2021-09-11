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سهم أبل يهوي بعد حكم قضائي..

11
SEPTEMBER
2021
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أغلقت وول ستريت على انخفاض، الجمعة، مع تقييم المستثمرين مؤشرات على ارتفاع التضخم في حين نزل سهم أبل، بعد حكم ليس في صالحها مرتبط بمتجر التطبيقات الخاص بها.

أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في آب، مما أدى إلى أكبر مكسب سنوي في نحو 11 عاما ويشير إلى أن التضخم المرتفع سيستمر على الأرجح في ظل الضغوط الناجمة عن الجائحة على سلاسل التوريد.

 

وتأثرت المعنويات أيضا بتصريحات لوريتا ميستر رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند التي قالت فيها إنها لا تزال تفضل أن يبدأ البنك المركزي خفض شراء الأصول هذا العام، رغم ضعف تقرير الوظائف في آب.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 19% في 2021 مدعوما بسياسات البنك المركزي المتساهلة والتفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد.

وهوى سهم أبل بعد أن ألغى قاض جزءا رئيسيا من قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، وهو أمر يفيد صانعي التطبيقات.

وارتفعت أسهم مصنعي التطبيقات مثل سبوتيفاي تكنولوجي وأكتيفيجن بليزارد وإلكترونك آرتس.

أصدرت قاضية فيدرالية، الجمعة، حكما يمنع القيود التي تفرضها شركة أبل على المطورين لاستخدام متجرها في معالجة مدفوعات المستخدمين.

القاضية أمرت بتوفير آلية شراء بديلة للمطورين بعيدا عن متجر أل، التي كانت تحصل على عمولة بـ 30 في المئة عن المبيعات من خلال متجرها.

ومن المقرر أن يدخل الحكم حيز التنفيذ في التاسع من كانون الاول المقبل.

 
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