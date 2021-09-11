لماذا لا يجب فتح سترة النجاة على متن الطائرة؟

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كشفت مضيفة للطيران السبب الذي يدفع إلى مطالبة الركاب بعدم فتح سترة النجاة الخاصة بهم، في حال وقوع حادث ما، إلا عند مغادرة الطائرة.

وخلال الإيجاز الذي تقدمه كل طائرة، قبل الإقلاع، يتم التشديد على ضرورة عدم فتح سترة النجاة إلا عند مغادرة الطائرة، حتى لو تم الاصطدام بالماء.

ويشير خبراء إلى أن تجاهل قواعد السلامة ونصائح المضيفين على متن الطائرات، قد يعرض حياة المسافرين للخطر.

وكتبت مضيفة طيران على موقع "ريديت": "لا تنفخ سترة النجاة في حال وقوع حادث حتى تغادر الطائرة".

وأضافت "إذا اصطدمت الطائرة بالماء وقمت بتضخيمها فسوف تغرق قبل الخروج".

وأوضحت "غالبا ما يشعر الناس بالذعر، وبدون تفكير يفتحونها بمجرد ارتدائها، لكن الأمر قد يعرض حياتهم للخطر".

كما أبرز طيار سابق أنه "إذا تعرضت المقصورة للتلف بعد الاصطدام، فستكون سترتك أكثر عرضة للتمزق".

وقال شخص آخر ردا على منشور مضيفة الطيران: "لقد عملت لدى مُصنِّع هذه السترات، وأضيف أنه عندما تنتفخ سترات النجاة، فإنها تصبح شديدة الصلابة وتقيد رقبتك في وضع موجه للأعلى. وهذا يمنعك من الغرق، إذا فقدت الوعي".

وأضاف "لذلك فإن فتحها على متن الطائرة سيجعل مغادرتك أمرا صعبا".