living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كـ«قصة خيالية»... مخرج أوكراني من سجن روسي إلى مهرجان البندقية

11
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد عامين من إطلاق سراحه من سجن روسي، سيعرض مخرج الأفلام الأوكراني أوليج سينتسوف فيلمه «راينو» أو «وحيد القرن» لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي، اليوم (الجمعة)، في رحلة يرى أنها أشبه «بقصة خيالية».

 

وقال سينتسوف في مكالمة بالفيديو مع وكالة «رويترز» للأنباء من البندقية: «لم أتخيل أبداً أن يجري إطلاق سراحي بتلك السرعة وأن أتمكن أخيراً من إنتاج فيلمي وأكون هنا».

وتابع قائلاً: «بالنسبة لي لا يعد الأمر مجرد حلم تحقق، لكنه يعني أيضاً أنه سيجري التعامل معي الآن بصفتي مخرجاً سينمائياً».

وامتدّ العمل على إنتاج فيلم «راينو» لنحو عقد من الزمان، إلا أن أعمال إنتاجه توقفت عندما أُودع سينتسوف السجن في القرم عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه الجزيرة إليها، وحُكم عليه آنذاك بالسجن لعشرين عاماً في سجن مشدّد الحراسة لإدانته بتهم تتعلق بالإرهاب قال إنها ملفقة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout