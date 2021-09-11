A + A -

بعد عامين من إطلاق سراحه من سجن روسي، سيعرض مخرج الأفلام الأوكراني أوليج سينتسوف فيلمه «راينو» أو «وحيد القرن» لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي، اليوم (الجمعة)، في رحلة يرى أنها أشبه «بقصة خيالية».





وقال سينتسوف في مكالمة بالفيديو مع وكالة «رويترز» للأنباء من البندقية: «لم أتخيل أبداً أن يجري إطلاق سراحي بتلك السرعة وأن أتمكن أخيراً من إنتاج فيلمي وأكون هنا».



وتابع قائلاً: «بالنسبة لي لا يعد الأمر مجرد حلم تحقق، لكنه يعني أيضاً أنه سيجري التعامل معي الآن بصفتي مخرجاً سينمائياً».



وامتدّ العمل على إنتاج فيلم «راينو» لنحو عقد من الزمان، إلا أن أعمال إنتاجه توقفت عندما أُودع سينتسوف السجن في القرم عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه الجزيرة إليها، وحُكم عليه آنذاك بالسجن لعشرين عاماً في سجن مشدّد الحراسة لإدانته بتهم تتعلق بالإرهاب قال إنها ملفقة.