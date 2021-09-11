السعودية تمدد صلاحية الإقامة والتأشيرات آلياً بلا مقابل حتى نوفمبر

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بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة للوافدين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، وذلك آلياً من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودي، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آلياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، مشيرة إلى أنه سيتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، وكذلك تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة في الدول ذاتها التي يُعلّق القدوم منها ليكون إلى 30 نوفمبر المقبل.

إلى ذلك، واصلت السعودية تسجيل تراجع ملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة أدنى حصيلة إصابات منذ 9 أشهر. وأعلنت وزارة الصحة السعودية في إحصائية جديدة، أمس، تسجيل 102 حالة مؤكدة وتعافي 74 حالة، فيما عدد مجموع الحالات النشطة 2311 حالة منها 542 حالة.

وبينت الإحصائية الجديدة لوزارة الصحة أن عدد الإصابات في المملكة بلغ 545 ألفاً و829 حالة، في حين بلغت حالات التعافي 534 ألفاً و908 حالات، فيما سجلت 6 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8610 حالات.

وأكدت الصحة السعودية أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات «كوفيد - 19» والحد من كوفيد طويل الأمد.