زاخاروفا تشدد على السبب الحقيقي لاستدعاء الخارجية الروسية للسفير الأمريكي

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أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أملها بأن يتم إطلاع الدبلوماسيين في واشنطن على السبب الحقيقي لاستدعاء الخارجية الروسية السفير الأمريكي جون ساليفان.

وكتبت زاخاروفا في منشور على "تلغرام" اليوم الجمعة: "شاعت 3 فرضيات لاستدعاء السفير الأمريكي إلى الخارجية الروسية. فالخارجية هي التي استدعته وهي تعرف السبب الحقيقي".

وتابعت أن "سبب الاستدعاء وحيد، وهو التدخل في الانتخابات الروسية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن البيان الصحفي الصادر عن السفارة الأمريكية بموسكو بشأن استدعاء السفير، "لا يتطابق والواقع"، ولا يكشف عن فحوى الحديث الذي دار مع السفير، إلا "بشكل سطحي".

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أنها استدعت السفير الأمريكي لدى موسكو للتأكيد على رفض روسيا لتدخل الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى في الانتخابات البرلمانية الروسية التي ستجرى هذا الشهر.