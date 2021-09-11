بينيت يعلق على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر هذا الأسبوع حول الملف النووي الإيراني.

وقال بينيت إن "إسرائيل تنظر بجدية بالغة إلى صورة الأوضاع التي يعكسها التقرير والتي تثبت أن إيران مستمرة في الكذب على العالم والدفع ببرنامج لتطوير أسلحة نووية وتنفي التزاماتها الدولية".

وأضاف: "يجب التأكد من أن إيران لن تمتلك أبدا قدرة أسلحة نووية. أدعو إلى رد فعل دولي مناسب وسريع على أفعال إيران الشديدة، ويحذر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن وقت العمل قد حان لذلك ثبت أن التوقع الساذج بأن إيران ستكون مستعدة لتغيير مسارها عبر المفاوضات لا أساس له من الصحة".

وقال: "وحده موقف قوي من المجتمع الدولي مدعوما بقرارات وأفعال سيكون قادرا على إحداث تغيير من قبل النظام في طهران الذي فقد كل ضبط النفس".

وختم: "إسرائيل ستفعل كل شيء لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية ".