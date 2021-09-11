living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بينيت يعلق على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني

11
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر هذا الأسبوع حول الملف النووي الإيراني.

وقال بينيت إن "إسرائيل تنظر بجدية بالغة إلى صورة الأوضاع التي يعكسها التقرير والتي تثبت أن إيران مستمرة في الكذب على العالم والدفع ببرنامج لتطوير أسلحة نووية وتنفي التزاماتها الدولية".

وأضاف: "يجب التأكد من أن إيران لن تمتلك أبدا قدرة أسلحة نووية. أدعو إلى رد فعل دولي مناسب وسريع على أفعال إيران الشديدة، ويحذر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن وقت العمل قد حان لذلك  ثبت أن التوقع الساذج بأن إيران ستكون مستعدة لتغيير مسارها عبر المفاوضات لا أساس له من الصحة".

وقال: "وحده موقف قوي من المجتمع الدولي مدعوما بقرارات وأفعال سيكون قادرا على إحداث تغيير من قبل النظام في طهران الذي فقد كل ضبط النفس".

وختم: "إسرائيل ستفعل كل شيء لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية ".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout