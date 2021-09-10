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إصابة 6 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية

10
SEPTEMBER
2021
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن 6 أشخاص أصيبوا بحادث إطلاق نار بمنطقة إيست سانت لويس بولاية إلينوي.
 
وقالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن الشرطة: "تلقت الشرطة مساء الخميس معلومات تفيد بإمكانية إصابة 12 شخصًا بإطلاق نار، حتى الآن، تم تأكيد معلومات حول إصابة ستة أشخاص فقط، ويتم تقديم الرعاية الطبية لهم".
 
وشنت السلطات حملة مطاردة للمشتبه بهم الذين اصطدموا بسيارة أثناء الفرار بقطار ركاب، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية عن رئيس البلدية وسلطات إنفاذ القانون.
 
ونقلت محطة KMOV-TV المحلية، عن الشرطة قولها إن ثلاثة مشتبه بهم فتحوا النار قبل محاولتهم تجاوز قطار عند معبر سكة حديد قريب، حيث صدم القطار عربة الهروب.
 
وذكرت المحطة أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم في منطقة غابات مجاورة.
 
وقالت المحطة، نقلاً عن مسؤولين في شركة السكك الحديد "مترولينك"، إن نحو 10 ركاب من القطار يخضعون للفحص في الموقع بحثًا عن إصابات محتملة.
 
وتشتهر "إيست سانت لويس"، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 25 ألف نسمة في الركن الجنوبي الغربي من إلينوي، بالجريمة والفقر.
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