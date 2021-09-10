ترامب يعلق على نزال...من البيت الأبيض الى حلبات الملاكمة

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وقّع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على عقد يسمح له بالتعليق على نزال ملاكمة يوم السبت المقبل.

وسيقوم ترامب بالتعليق على نزال يجمع إيفاندر هوليفيلد وفيتور بيلفورت، وبين ملاكمين آخرين.

على ان ينضم نجله دونالد ترامب جونيور، إلى والده للتعليق على الفعالية المقرر أن يحتضنها فندق "هارد روك".

وفي تعليق على المناسبة، قال ترامب: "أنا أحب المقاتلين العظماء والمعارك الكبيرة".

ودعا ترامب المشجعين للحضور، قائلا: "أتطلع إلى رؤيتكم ليل السبت ومشاركتكم أفكاري في الحلبة. لن تريد تفويت هذه المناسبة الخاصة".

يذكر بأن ترامب سبق وأن كان مضيفا للعديد من نزالات الملاكمة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي في فنادقه في أتلانتك سيتي.